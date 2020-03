Intervento dei Vigili del fuoco Quartu Sant’Elena verso le 13:30 in località Flumini di Quartu nell’area periferica tra via Sorrento e via Mar Mediterraneo, a seguito di segnalazioni pervenute alla sala 115, per un vasto incendio di canneto e di vegetazione.

Sul posto hanno operato due squadre di pronto intervento e automezzi di supporto. Le fiamme hanno lambito alcune villette propagandosi nella vegetazione.

Le squadre dei Vvf sono intervenute con due APS (autopompa serbatoio) due automezzi fuoristrada dotati di modulo antincendio e il supporto di due ABP (autobotte pompa) per un totale sei automezzi e sedici operatori.

I pompieri al termine delle operazioni di spegnimento si sono occupati della bonifica e della messa in sicurezza dell’area coinvolta. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.