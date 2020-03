“I lavoratori sardi ancora bloccati in Corsica stanno rientrando a casa”, ad annunciarlo in una nota stampa l’assessore ai Trasporti Giorgio Todde.

“Abbiamo svolto un lavoro comune coordinandoci con le autorità dell’isola dirimpettaia affinché ognuno di loro potesse fare ritorno a casa tramite una corsa straordinaria resa possibile dalla collaborazione con la Moby”, prosegue Todde.

“Abbiamo cercato di agire nel minor tempo possibile nonostante le restrizioni previste tanto a livello nazionale quanto a livello regionale sui trasporti, ben capendo le loro preoccupazioni. Siamo dunque ben felici di poterne annunciare il ritorno in patria. Benché la situazione attuale sia alquanto complessa stiamo facendo il possibile, lavorando h24 per garantire a tutti le giuste risposte. Va da se che al momento del rientro in Sardegna ognuno di loro sarà sottoposto a quarantena obbligatoria”, conclude l’assessore.