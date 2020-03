“Ciò che accade negli ospedali sardi è ingiustificabile e non più tollerabile: una vera emergenza nell’emergenza”, così Emanuele Cani, segretario regionale del Pd, in relazione alla situazione dei presidi sanitari dove si è verificata una importante diffusione del coronavirus.

“Negli ospedali i nostri medici e operatori sanitari sono costretti a lavorare in prima linea con strumenti contingentati e non adeguati. Questa situazione deve finire e chi governa la regione deve spiegare ai sardi in maniera chiara e trasparente cosa intende fare”, prosegue Cani.

“Chiedo che sia data la più ampia diffusione al Piano Strategico degli interventi in modo che i sardi sappiano come si intende affrontare una emergenza di queste dimensioni e che si faccia una immediata ricognizione del fabbisogno dei dispositivi di protezione individuale in tutti gli ospedali della Sardegna e si mettano tutti gli operatori nella condizione di lavorare in massima sicurezza”, continua.

“E’ necessario, poi, provvedere in tempi rapidissimi ad effettuare un tampone a tutti i pazienti ricoverati e a tutti gli operatori della sanità. Il Pd è pronto a collaborare in questa situazione di emergenza sanitaria, ma la collaborazione doverosa non può significare accettare tutto”, conclude il segretario del Pd.