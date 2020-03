I dati sui casi positivi tra il personale medico sta creando forti polemiche ed è nata una raccolta di firme online per chiedere le dimissioni dell’Assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu.

“In Sardegna emerge che il 50% dei contagiati appartiene al personale medico/sanitario degli ospedali, lasciati soli dalla politica regionale, destinatari di diffide a tacere le inefficienze del sistema, e privi degli strumenti di prevenzione del contagio”, affermano i promotori della raccolta firme su Change.org

“L’assessore regionale Nieddu inciampa sulle sue stesse dichiarazioni, dal ci può stare riferito ai contagi del personale medico, al le mascherine sono nei magazzini, ma non riesce a gestire la situazione in maniera seria ed efficace tanto che il Governatore della Sardegna prima invoca Sant’Efisio e poi supplica il battaglione della Brigata Sassari”, prosegue la nota.

“L’emergenza coronavirus non può essere superata senza una visione e gestione politica seria e competente ed è assolutamente necessario chiedere le dimissioni delle persone che ad oggi non sono in grado di dare certezze e sicurezza ai Sardi”, conclude la nota a margine della raccolta delle firme.

In 24 la petizione ha superato le 1000 firme e in tanti stanno condividendo anche sui social questa iniziativa.

Per maggiori informazioni: La petizione