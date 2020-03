Diecimila euro all’Ats per l’acquisto di presidi medici da destinare alle strutture sanitarie dell’Isola. È la donazione fatta dall’Associazione onlus Forestali della Sardegna che ha anche inviato una lettera di ringraziamento agli operatori sanitari.

“Gentili colleghe e colleghi, nel ringraziarvi tutti per l’impegno che ognuno di voi sta dando per contenere questo momento di emergenza Covid-19 – scrive il presidente dell’AssForonlus, Massimiliano Pilia – vi comunichiamo che come Associazione, a nome di tutti gli appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale abbiamo ritenuto opportuno dare un segnale più concreto donare la somma di euro 10mila euro all’Azienda per la Tutela della Salute per l’acquisto di presidi medici da destinare alle strutture sanitari e del la nostra Isola.

Vi ringraziamo e accoratamente auguriamo che tutto andrà bene, uniti ce la faremo”.