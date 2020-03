l presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro italiano Giuseppe Conte hanno tenuto una conversazione telefonica in cui hanno discusso la pandemia del coronavirus e le misure per combattere la diffusione dell’infezione, l’ha riferito l’ufficio stampa del Cremlino.

La conversazione tra il presidente russo Vladimir Putin ed il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha avuto luogo su iniziativa russa. Secondo quanto affermato dall’ufficio stampa del Cremlino, i leader hanno discusso a fondo le misure adottate in entrambi i paesi per contrastare il coronavirus.

Putin nella conversazione telefonica con Conte ha espresso sostegno alla

“Abbiamo convenuto su una stretta interazione nella lotta contro il coronavirus. In risposta all’appello della parte italiana, il presidente russo ha confermato la volontà di fornire tempestivamente l’assistenza necessaria e ha delineato i suoi parametri specifici” , si legge nel messaggio del Cremlino.

Mosca sta per inserire nel paese mezzi di protezione, sistemi mobili per la disinfezione e attrezzature mediche per combattere il coronavirus. Si prevede inoltre di inviare in Italia un gruppo di specialisti russi.

“Le consegne saranno effettuate dal Ministero della difesa con l’uso di mezzi aerei”, ha riferito il servizio stampa del Cremlino.

Il primo ministro italiano ha espresso la sua gratitudine alla Russia per l’aiuto e il sostegno in un momento così difficile.

Fonte it.sputniknews.com