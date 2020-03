Omicidio la scorsa notte alla periferia di Roma dove un ragazzo di 20 anni ha ucciso la madre colpendola ripetutamente al collo con un coltello e decapitandola.

E’ accaduto in zona Laurentino 38. Il ragazzo è stato fermato.

Sono in corso accertamenti per chiarire se abbia problemi psichici e se sia in cura.