Non ci sarebbe nemmeno da sottolinearlo vista la pessima photoshoppata tanto evidente quanto l’imbecillità di chi l’ha prodotta. Ma a scanso di equivoci, in caso qualcuno non lo avesse ancora capito, smentiamo categoricamente la falsa notizia del caso di coronavirus riscontrato nell’azienda sarda Argiolas Formaggi.

L’anonima opera, che utilizza lo screen shot di un articolo di Cagliaripad maldestramente contraffatto, sta circolando sui social e sulla messaggistica istantanea. La redazione di Cagliaripad ha denunciato l’illecito alla Polizia Postale. Intanto Alessandra Argiolas, responsabile commerciale dell’ Argiolas Formaggi, fa sapere che anche l’azienda sporgerà regolare denuncia ai carabinieri.