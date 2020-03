Fumi inquinanti e aria irrespirabile, la denuncia degli abitanti di Sarroch

“Ecco cosa succede a Sarroch in piena emergenza sanitaria”, ad affermarlo è l’associazione Salva il Mare che ha pubblicato il video nella sua pagina Facebook.

“Laddove le industrie per opportune misure fermano o riducono la produzione – denuncia il gruppo ecologista, “qui accade questo a discapito dei principi impartiti, quali sono le necessità di produrre a regime ? Mancanza di carburante per interesse nazionale? Quali sono – concludono nel post sui social – i numeri a riguardo da analizzare in concreto da tecnici terzi per verificare la necessità? Chiarezza, trasparenza si richiede come sempre”.