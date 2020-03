“Purtroppo l’unità sanitaria preposta mi ha appena comunicato che è stato riconosciuto un caso di positività di un nostro concittadino. Lo stesso si trova ricoverato in condizioni abbastanza serie presso una struttura ospedaliera e sta ricevendo le cure del caso”. Lo scrive il sindaco di Guspini, Giuseppe De Fanti.

“Vi assicuro fin d’ora – si legge in una nota – la costante attenzione all’evolversi della situazione in contatto costante con le autorità sanitarie competenti. Il protocollo di gestione dell’emergenza COVID-19 prevede che successivamente all’attivazione del COC si proceda a ricostruire la catena dei contatti tenuti dal del soggetto positivo. L’attività di censimento dei contatti verrà svolta dai soggetti addetti all’emergenza che chiameranno tutti cittadini di Guspini presumibilmente coinvolti nel contagio o in grado di fornire informazioni”.

“Le prime ore saranno fondamentali per la buona riuscita dell’isolamento delle persone che dovranno sottostare alla quarantena. Non è il caso di allarmarsi in quanto le autorità sanitarie stanno svolgendo il loro compito con il massimo rigore. Alla luce di questo fatto tuttavia ho il dovere di richiamare tutti ad una ancora più rigorosa osservanza delle disposizioni emanate dal Governo, dalla Regione e dalle autorità sanitarie. Invito dunque tutta la popolazione non impegnata in lavori o servizi essenziali a restare ASSOLUTAMENTE nelle proprie case, per la propria e l’altrui sicurezza, finché non vi saranno nuove disposizioni che saranno prontamente diramate”.

“Ricordo a tutti – conclude la nota – che le notizie ufficiali riferite alla situazione sanitaria della nostra comunità sono di pertinenza del Sindaco, pertanto vi chiedo di affidarvi SOLO alle stesse. Sarà mia cura, non appena avremo aggiornamenti, di comunicarli alla cittadinanza”.