Le condizioni meteo stanno per cambiare. A sud della Sardegna è presente un profondo vortice ciclonico, i cui effetti sono marginali e continueranno ad esserlo anche nei prossimi giorni. Ma la struttura depressionaria avrà un ruolo importante nel risucchiare l’aria gelida proveniente dall’Artico russo.

Proprio in queste ore stiamo assistendo a un’avvezione di aria molto fredda, provocata dalla migrazione dell’Alta Pressione sul nord Europa. Freddo che è ormai giunto a ridosso dell’Italia orientale e che nelle prossime ore inizierà ad affluire massicciamente. Verrà raggiunta anche la Sardegna, già a partire da domani, ma sarà mercoledì che le temperature crolleranno anche di 14-15°C portandosi pertanto su valori abbondantemente al di sotto delle medie stagionali.

Temperature propizie alle nevicate a quote collinari, ma come detto le precipitazioni dovrebbero essere scarse. Potrebbero verificarsi locali annuvolamenti da stau nelle zone esposte al vento di Grecale, laddove peraltro non escludiamo qualche fioccata o qualche rovescio di neve più consistente. Stiamo parlando di quote neve da 400 metri in su.

Giovedì cambierà poco o nulla, mentre venerdì il vento dovrebbe ruotare da Maestrale e le temperature dovrebbero guadagnare qualche grado. Si andrà verso un weekend variabile, sul quale torneremo nel dettaglio nei prossimi giorni.

In collaborazione con Meteo Sardegna