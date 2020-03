In arrivo in Sardegna un’ordinanza che, accanto a una serie di regole stringenti per evitare gli assembramenti di persone, disciplina il lavoro nelle campagne in questo periodo di emergenza sanitaria.

In particolare, il provvedimento che dovrebbe essere emanato oggi dal presidente della Regione Christian Solinas autorizza, per una sola volta al giorno e limitatamente a un componente del nucleo familiare, l’uscita dalla propria abitazione “per la cura di orti, vigneti e ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare, in attualità di coltura e per interventi agronomici non rinviabili”.