Covid-19: Emergency in prima linea con le autorità per la gestione dell’emergenza

“Possiamo mettere a disposizione delle autorità sanitarie le competenze di gestione dei malati in caso di epidemie, maturate in Sierra Leone nel 2014 e 2015 durante l’epidemia di Ebola”, queste le parole che capeggiano nel sito della Ong.

Dal 6 marzo Emergency sta operando sul territorio a Brescia dove sta collaborando con la Direzione sanitaria dell’ospedale di Brescia per proteggere il personale sanitario e l’ospedale dal contagio.

A Milano, in risposta all’appello fatto dal Comune nell’ambito della piattaforma Milano Aiuta, è statoattivato un servizio per le richieste di trasporto di beni (alimentari, farmaci o altri beni di prima necessità) per gli over 65, coloro a cui è stata ordinata la quarantena e le persone fragili a rischio movimento.