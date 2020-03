“Abbiamo la certezza che in paese ci sono due casi di positività al Covid-19″. Lo scrive alla cittadinanza la sindaca di Fonni Daniela Falconi.

Sono entrambi ricoverati al San Francesco di Nuoro – afferma la prima cittadina – non in terapia intensiva. Siamo stati avvisati dalle famiglie, che ringrazio, e il primo pensiero va a loro. Il primo pensiero con l’abbraccio di tutta la nostra comunità e con l’augurio di una pronta guarigione. Abbiamo già sentito Ats e prefettura (noi a loro e non loro a noi, ma ne riparleremo con calma) e stiamo mettendo in campo tutto quel che si può.

Sono stati già allertate tutte le persone coinvolte e tutti sono in quarantena volontaria. Dai familiari a tutti i contatti diretti. Però avere una linea precisa è praticamente impossibile”.

“Ora chiedo a voi – continua la nota della sindaca – ad ogni fonnese, e lo chiedo davvero a cuore in mano di tirar fuori tutto il vostro senso di responsabilità. Tutto. Non è il momento del panico, ma del livello massimo di attenzione e della paura si. Perché finché non avremo un quadro preciso sarà difficilissimo contenere i contagi se non isolando chiunque e proteggendo il più possibile i nostri anziani. Sono loro le persone che in questo disastro rischiano di più. E rischiano attraverso la nostra eventuale positività asintomatica”.

Quindi – conclude Falconi – si esce solo per estrema necessità. Si va al market o in farmacia da soli e possibilmente una volta. Si utilizzano tutte le prescrizioni e le protezioni. Fatelo, perché ciò che “tanto a me non succede” è già successo. In comune è attivo il COC e siamo a totale disposizione per qualunque informazione e per gestire le necessità delle persone. Fatevi forza, e state a casa. Questa è una guerra in cui ci si salva tutti insieme ma solo stando da soli”.