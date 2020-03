Il Santissima Trinità di Cagliari diventa da oggi il primo Covid 19 Hospital della Sardegna.

In questi giorni, infatti, sono stati portati a termine i lavori di ristrutturazione dell’area delle Malattie infettive. Per i pazienti meno gravi sono stati messi a disposizione anche i posti letto di geriatria e medicina. In caso di sintomi gravi è previsto il trasferimento nel reparto di Rianimazione che è stato ingrandito e isolato dal resto dell’ospedale, e dove sono stati comunque sospesi gli altri ricoveri eccetto quelli di chirurgia d’urgenza.

Al trattamento del coronavirus nell’Isola sono dedicate altre quattro strutture: il San Francesco di Nuoro, l’Aou di Sassari, e, a breve, anche gli ospedali privati Mater Olbia e Policlinico Sassarese dove sarà possibile creare 120 posti letto in più, di cui circa 40 di terapia intensiva.