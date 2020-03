Una diffida alla Regione affinché requisisca i posti letto in terapia intensiva e subintensiva in tutte le cliniche sanitarie private e li destini alla cura dei pazienti contagiati da coronavirus “sia della Sardegna sia di altre regioni d’Italia i cui ospedali hanno raggiunto il livello di saturazione”.

Il monito arriva dal Codacons che ha chiesto alle istituzioni regionali “misure eccezionali a fronte dell’aggravarsi dell’emergenza coronavirus in Italia”. Nella diffida il Codacons indica anche un elenco di strutture private presenti in Sardegna che, in base ad una ricerca condotta dall’associazione, dispongono di reparti di terapia intensiva e subintensiva, come il Policlinico Sassarese e il Mater Olbia.

“Mentre infatti aumenta in modo vertiginoso il numero dei contagiati, negli ospedali pubblici del nord Italia – spiega il Codacons – i reparti di rianimazione sono oramai al collasso e a breve non potranno più assicurare le cure in terapia intensiva per mancanza di posti letto disponibili”.