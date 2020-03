L’Unità Spinale Unipolare dell’Ospedale Marino di ATS Sardegna – ASSL Cagliari, Centro di riferimento regionale per la cura e riabilitazione delle lesioni midollari (LM), comunica che, a causa dell’interruzione, nel rispetto delle normative relative al contenimento dell’emergenza sanitaria, delle visite ambulatoriali, è operativo uno sportello telefonico riservato ai pazienti dimessi, agli operatori sanitari del territorio (MMG) e al personale interessato (care giver, familiari) per consulenze, suggerimenti e chiarimenti sulla gestione delle complicanze della lesione midollare e per informazioni sui pazienti ricoverati.

La Direttrice del reparto, dott.ssa Giuliana Campus, sarà a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 14 al numero 070 6094916 .

Qualsiasi richiesta al di fuori di tale fascia oraria può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica:

unitaspinaleunipolare.somarinocagliari@atssardegna.it

E’ inoltre possibile comunicare con la psicologa per consulenze psicologiche e informazioni sui pazienti ricoverati dalle 15 alle 16 di lunedì, mercoledì e giovedì telefonando al numero 070 6094446 .