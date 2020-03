Tamponi a tappeto contro il virus. Nasce una petizione online sulla piattaforma change.org per garantire a tutto il popolo sardo la possibilità di fare il tampone e verificare la positività o meno al Covid-19.

“Il presidente a più riprese promette tamponi e mascherine, dapprima al personale sanitario e successivamente per la popolazione, ma pare esserci un problema, nell’isola e in tutta Italia, c’è carenza di Dpi e tamponi e reagenti – scrivono i promotori dell’iniziativa – Un folto gruppo di privati cittadini, si è reso disponibile in questo momento di difficoltà per aiutare la Regione a reperire le risorse o parte di queste per eseguire i tamponi su tutta la popolazione prima di una improvvisa esplosione di casi, soprattutto in considerazione di alcuni atteggiamenti e misure poco restrittive che avranno seppure in bassa misura consentito altri contagi. Il nostro appello è rimasto per ora senza risposta, ma la nostra proposta è sempre valida, siamo pronti a offrire il nostro contributo perché questa misura che riteniamo necessaria venga attuata, nel minor tempo possibile, sotto il controllo e la coordinazione delle istituzioni”.