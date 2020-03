Dopo la scoperta di due casi di positività al coronavirus a Fonni, la prima cittadina Daniela Falconi, con un post sul social network Facebook, chiede responsabilità da parte di tutta la popolazione.

“Sono entrambi ricoverati all’ospedale San Francesco di Nuoro anche se non in terapia intensiva – scrive la sindaca su Facebook – siamo stati avvisati dalle famiglie che ringrazio e il primo pensiero va a loro con l’augurio di una pronta guarigione”.

La sindaca, nel post, denuncia anche la mancata comunicazione della positività da parte delle istituzioni: “Abbiamo già sentito Ats e Prefettura, chiamando noi loro e non loro a noi, ma di questo ne riparleremo con calma – spiega – Sono state già allertate tutte le persone coinvolte e tutti sono in quarantena volontaria. Ora chiedo a voi con il cuore in mano di tirare fuori tutto il nostro senso di responsabilità”.

“Finché non si avrà un quadro preciso della situazione, sarà difficile contenere i contagi se non isolando chiunque e proteggendo il più possibile i nostri anziani – conclude. “Si esce solo per estrema necessità e utilizzando tutte le prescrizioni. In Comune è attivo il Coc e siamo a totale disposizione di chiunque”.

Leggi anche: