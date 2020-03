Tassa per rifiuti e per l’occupazione del suolo pubblico posticipata al 30 marzo mentre la retta mensile degli asili nido si ferma per tutto marzo.

Lo ha deciso il Comune di Cagliari. Il primo provvedimento è stato adottato a seguito delle misure contenute nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19.

Per quanto riguarda il pagamento della retta di marzo per gli asili nido, invece, qualora essa fosse stata già pagata, gli utenti avranno diritto al rimborso con le modalità che saranno indicate nei prossimi giorni.

