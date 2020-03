Si chiamava Olindo Frau e aveva 86 anni, il noto restauratore di mobili di antiquariato morto per le esalazioni di gas nella sua abitazione di via Tolo a Cagliari.

Il suo laboratorio si trovava in via Collegio, ed era conosciuto e amato in tutto il quartiere della Marina.

Secondo le ricostruzioni dei carabinieri di Pirri, l’uomo durante la notte si sarebbe alzato per cucinarsi qualcosa da mangiare, mentre in un’altra stanza dormiva la moglie. Una volta messo il pentolino sul fuoco, si sarebbe spostato in soggiorno, e qui si sarebbe addormentato.

Non appena si è svegliato, avrebbe solo fatto in tempo a cercare di raggiungere la cucina. L’uomo purtroppo ha perso i sensi, cadendo sul pavimento.

La stanza dove dormiva la moglie per fortuna non è stata raggiunta dal fumo nè dal gas e quando si è alzata intorno alle 8 ha fatto la triste scoperta. All’arrivo dei soccorsi, per l’uomo non c’era più nulla da fare.

