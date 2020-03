Si va verso la definizione dell’Intesa quadro proposta da Cgil, Cisl e Uil. Con un confronto avvenuto via web, il presidente della regione Christian Solinas ha accolto la richiesta fatta dai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. Gli stessi avevano mostrato le loro perplessità sulle condizioni del sistema sanitario sardo e sulla sicurezza dei lavoratori, senza escludere la crisi economica e produttiva.

Secondo le sigle, l’Intesa dovrà contenere: l’accordo per l’ammortizzatore in deroga e misure integrative, rispetto al decreto nazionale Cura Italia, per tutti i lavoratori stagionali, le colf e altre diverse figure, oggi esclusi dai sostegni; il coinvolgimento nell’Unità di crisi sanitaria delle organizzazioni sindacali; una sede di monitoraggio e di pronto intervento, coordinata con la Prefettura, sulla salute e sicurezza nelle aziende che restano in attività; un focus periodico sull’andamento della situazione.

