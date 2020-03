“Serve subito l’istituzione dell’Unità di crisi economica, lavorativa e sociale e l’attivazione della cassa integrazione in deroga”. Sono queste le richieste avanzate dai consiglieri regionali del Pd al presidente Christian Solinas, affinchè vengano messe in campo per far fronte alle conseguenze dell’emergenza sanitaria.

Infatti, l’Unità di crisi, sarà utile per stimare gli effetti che questo momento di emergenza avrà sull’intero tessuto economico e sociale dell’Isola.

La cassa integrazione in deroga, secondo i consiglieri del Pd, è opportuno sia estesa anche agli studi professionali e ai comparti finora esclusi. E ancora, il pagamento immediato dei debiti della Regione nei confronti delle imprese appaltanti; concludere l’iter di tutte le domande riguardanti le misure e sotto misure del PSR. Viene richiesto alla Regione anche la riduzione di Ires e Irap per il 2020 per le imprese che hanno sede legale in Sardegna, la proroga del pagamento di tutte le scadenze fiscali e la sospensione degli avvisi di pagamento bonario da parte dell’Agenzia delle entrate.