Controlli a tappeto da parte del Corpo forestale della Sardegna per far rispettare le norme entrate in vigore contro la diffusione del coronavirus.

I controlli, che vengono svolti specialmente nelle zone di campagna e nelle coste, hanno visto la Forestale fermare 723 persone e denunciarne 11: questi ultimi si trovavano lontano dalle proprie abitazioni senza un valido motivo.

Sono stati eseguiti 211 controlli nell’area di Cagliari, 29 a Iglesias, 77 a Oristano, 151 a Sassari, 124 a Tempio, 59 a Nuoro e 72 a Lanusei. Nella città di Sassari sono 5 le denunce, 3 a Oristano, 2 a Tempio Pausania e una a Cagliari.

I controlli sono stati fatti anche sui traghetti in arrivo dalla Corsica a Porto Torres. Controllati 92 passeggeri e 43 auto.