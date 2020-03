Aveva bisogno di fare alcuni accertamenti sanitari, e abitando in una zona periferica di Nuoro, non sapeva come fare. Per questo motivo, un’anziana donna è stata aiutata dai vigili del fuoco che hanno consentito al medico cardiologo di poter effettuare la visita alla donna.

Grazie quindi all’intervento degli operatori, il medico è potuto intervenire in tutta sicurezza.