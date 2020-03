I vigili del fuoco, componente fondamentale del sistema nazionale di Protezione Civile, scendono in campo per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Da lunedì 23 marzo i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Oristano, sulla base delle esigenze messe in luce dai dindaci dei Comuni della provincia, sono impegnati in azioni di supporto alle amministrazioni locali.

Quando non impegnati in interventi di soccorso tecnico urgente i Vigili del Fuoco saranno coinvolti in operazioni come avvisi alla popolazione, trasporto di medicinali e beni urgenti, sanificazione di strade e luoghi pubblici anche con l’ausilio dei nuclei NBCR, chiamati ad intervenire in situazioni eccezionali.