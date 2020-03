Si sono dati appuntamento in una piazza del centro storico perché non si vedevano da troppo tempo. Altre due persone chiacchieravano su una panchina, come in una giornata qualsiasi. Altri due si sono fermati, ognuno con la propria auto e per più di quaranta minuti hanno chiacchierato in mezzo alla strada. Sei persone in tutto sono state denunciate ieri dalla Polizia locale, che ha eseguito, anche con agenti in borghese, 144 controlli alle persone e 16 agli esercizi commerciali.

Questa l’attività della Polizia locale che anche lunedì ha pattugliato tutto il territorio per assicurare il rispetto della normativa in materia di contrasto al Covid-19, noto come coronavirus. E da domani, mercoledì 25 marzo, oltre alle pattuglie in moto e in auto e agli agenti in borghese, il Comando metterà in campo anche il nucleo specializzato nell’uso dei droni.