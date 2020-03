“Cos’altro deve accadere? Le pagine dei giornali locali di oggi sono un bollettino di guerra. Reparti ospedalieri chiusi, case di riposo blindate, sindaci sul piede di guerra, inchieste della Procura, bugie e inadeguatezza di chi governa platealmente svelate. Persino la conta dei tamponi positivi non torna. Le uniche notizie apparentemente confortanti sembrano essere quelle fornite direttamente dalla Giunta regionale, nel loro immaginario unica dispensatrice di verità. Notizie a cui non credo, purtroppo”, è l’attacco lanciato attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook da Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale, contro Solinas e alcuni membri della sua squadra.

“Il primo anno al governo della Regione è stata per loro una manifesta prova di inadeguatezza in tutti i settori. Ne ho parlato sino alla noia, non mi dilungherò. Il fatto che chi non era in grado di portare avanti l’ordinaria amministrazione potesse gestire un’emergenza cosmica era solo una pia illusione – prosegue Agus – ho letto il valzer degli alibi, del ‘non è colpa mia’, delle difese d’ufficio a difesa dell’indifendibile da parte dei responsabili dell’attuale situazione. Sfugge un tema: ogni errore o sottovalutazione in questa fase avrà un tornaconto in termini di morti e feriti. La vostra coscienza è pronta a sopportare questa responsabilità?”.

“Era doveroso un cambio di passo. Era necessario sostituire alcune teste di legno di cui si è circondato il Presidente con figure professionalmente valide. Era necessario dotarsi di una catena di comando e di responsabilità chiara, guidata da tecnici di alto livello, in grado di imporre decisioni agli altri attori coinvolti e di raccogliere i consigli di chi lavora in prima linea, dei Sindaci e di tutte le forze politiche. Non lo si è fatto. Lo si faccia adesso – conclude il capogruppo dei Progressisti – non c’è più tempo da perdere. Cos’altro deve accadere?”.