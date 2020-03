Arriva la prima parte delle 5mila mascherine di comune utilizzo, da non confondersi con i Dpi di uso sanitario, realizzate dall’azienda sassarese Character e messe a disposizione dei cittadini per poter uscire di casa in sicurezza nei casi in cui i decreti governativi e le ordinanze sindacali lo consentono.

Oggi al quartier generale della polizia locale di Sassari il comandante Gianni Serra e il rappresentante della Protezione civile, Franco Pilicchi, hanno ricevuto la prima tranche di mascherine direttamente dal patron di Character, Antonello Fadda.

“Non è che un piccolo contributo all’emergenza, sperando possano essere utili a limitare il diffondersi del contagio durante l’espletamento da parte dei sassaresi delle necessarie attività fuori di casa – spiega Fadda – Sarà la Protezione civile a distribuirle in base alle priorità che conosce meglio di tutti. Da parte nostra abbiamo già provveduto a fornirli a istituti per anziani e disabili”. Secondo il titolare di Character, azienda che si occupa di comunicazione, pubblicità, grafica e cartellonistica con strumenti ad alto coefficiente tecnologico, “ognuno deve fare la sua parte”. E “se i nostri presìdi contribuiranno anche in minima parte a frenare il diffondersi del Coronavirus in città, noi avremo centrato l’obiettivo di fare la nostra”.