Papa Francesco ha indirizzato una lettera autografa all’arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi, in occasione dell’Anno Giubilare Straordinario nel quale si sta facendo memoria dell’arrivo del simulacro di Nostra Signora di Bonaria.

“È una grande notizia – ha commentato con soddisfazione mons. Baturi – Il Papa ha avuto la benevolenza di rivolgere alla nostra chiesa un saluto e una benedizione particolare in occasione del 650/o anniversario dell’arrivo del simulacro di Nostra Signora di Bonaria. E’ un pensiero benedicente per la nostra chiesa particolare di Cagliari e per la nostra isola. In unione con il Santo Padre noi invochiamo una ‘nuova visita’ di Maria. Venga a visitarci ogni giorno, in ogni momento, in questa circostanza di paura e di trepidazione per il diffondersi del coronavirus. Volga su di noi il suo sguardo e ci insegni, come dice il Papa, a percorrere ‘la via della pace e della fraternità'”, ha concluso l’arcivescovo di Cagliari Baturi.