Il nuovo accordo fra Abi (Associazione bancaria italiana) e i sindacati prevede che all’interno delle banche ci si possa recare solo per appuntamento, nuovi acquisti di mascherine per i dipendenti e altre misure per far rispettare la distanza di almeno 1 metro.

Queste decisioni sono necessarie dopo alcune criticità denunciate dai sindacati per quanto riguarda le misure di sicurezza.