“Vi informo di aver ricevuto copia della comunicazione formale relativa agli accertamenti effettuati su due cittadini alloggiati presso la struttura alberghiera che conferma che l’esito è negativo”.

Lo scrive su Facebook Salvatore Mattana, sindaco di Sarroch, in merito alla vicenda dell’hotel nel centro cittadino messo in quarantena preventiva per due casi sospetti di coronavirus tra i 19 lavoratori Saras ospiti della struttura.

Oggi, dopo quasi una settimana dal momento in cui sono stati fatti i tamponi, abbiamo la certezza della negatività. Il sindaco ha quindi annunciato la revoca dell’ordinanza sindacale che fa divieto di uscire ed entrare nell’Hotel, firmata il 19 marzo.

Sul post del Sindaco qualche cittadino ha chiesto a Mattana se è stata effettuata la verifica con un secondo tampone, oltre a chiedersi le motivazioni del ritardo sull’ufficialità dei controlli:

Il post del Sindaco Mattana:

