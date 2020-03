Circolano da ieri notte, destando grande scalpore, le foto dei manifesti choc esposti in varie vie di Cagliari, per scoraggiare le passeggiate, le corse e la “spesa inutile”, durante questa emergenza legata al coronavirus.

Nei manifesti, firmati dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, si leggono frasi come “meno usciamo, prima ne usciamo”,”Quando hanno intubato mio padre ho ripensato a quella passeggiata che dovevo evitare”. Oppure, “quando hanno portato mia madre in ospedale, ho capito che dovevo rinunciare alla corsa”.

E ancora, “quando mio figlio è stato contagiato, ho capito che dovevo rinunciare a quella spesa inutile”, si legge nel terzo cartello.

L’opposizione si è subito scagliata contro la scelta del sindaco, scatenando un ampio dibattito sui social tra chi condivide l’iniziativa del primo cittadino e chi è contrario.

“Chiediamo che il sindaco faccia rimuovere immediatamente i manifesti e si faccia promotore di una campagna informativa istituzionale semplice e diretta. I cittadini hanno bisogno di una comunicazione seria e trasparente, non di terrorismo. La cittadinanza di Cagliari non se lo merita”, scrivono in una nota.