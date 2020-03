I parlamentari del Movimento cinque stelle delle commissioni Affari esteri di Camera e Senato hanno chiesto una “moratoria umanitaria” delle sanzioni nei confronti di Iran, Siria, Venezuela, Cuba e Corea del Nord a causa della diffusione della pandemia di coronavirus.

“Rivolgiamo un accorato appello alla comunità internazionale, Stati Uniti in testa, per l’adozione di una moratoria umanitaria delle sanzioni economiche che impediscono ai governi di diverse nazioni di fronteggiare adeguatamente l’emergenza coronavirus, provocando morte e sofferenza evitabili e creando focolai pericolosi per tutto il mondo”, si legge nella nota.

Per i parlamentari del Movimento cinque stelle “vanno immediatamente sospese le sanzioni nei confronti dell’Iran, in piena crisi pandemica, della vicina Siria, già in ginocchio per la guerra e a rischio ecatombe in caso di contagio, del Venezuela, dove i casi sono in rapido aumento, di Cuba, che nonostante l’embargo si prodiga per aiutare altri Paesi come l’Italia, e anche della Corea del Nord, dove il regime nega un contagio che non sarebbe in grado di fronteggiare”.

Fonte: Agenzia Nova