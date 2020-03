Una nuova ordinanza firmata dal presidente della regione Christian Solinas prevede non solo l’obbligo di chiusura domenicale di tutti i supermercati e dei negozi di generi alimentari, ma anche il “permesso” ad un solo componente di un nucleo familiare di uscire una sola volta al giorno per provvedere all’acquisto di beni necessari (nessun limite per le uscite finalizzate all’acquisto di farmaci), spostamenti strettamente necessari anche per accompagnare fuori, e comunque entro i duecento metri da casa, gli animali domestici.

E sarà così, in tutta l’isola, fino al 3 aprile 2020. Con questo provvedimento i parchi e i giardini pubblici resteranno chiusi, ma è consentita l’uscita di casa a un solo componente della famiglia per la cura di “poderi, orti, vigneti finalizzati al sostentamento”.

Viene ordinata anche la sanificazione degli edifici pubblici e dell’arredo urbano da parte dei Comuni. La sanificazione delle strade deve essere concentrata nelle aree vicine a ospedali, ambulatori, centri commerciali, mercati e ipermercati, farmacie, parafarmacie, banche e uffici pubblici.

E ancora, assolutamente vietato l’utilizzo all’interno dei tabacchini di slot machine e apparecchi di intrattenimento vari; nei mezzi di trasporto pubblici è consentito l’accesso ai passeggeri fino al 40% dei posti omologati, col rispetto della distanza di sicurezza; sospesa la somministrazione di bevande, alimenti e carburante nelle aree di servizio.

Per quanto riguarda l’uso di biciclette, esso è soggetto ai limiti stabiliti dal dpcm del presidente del Consiglio.