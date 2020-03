Arrivano a Sassari, città più colpita dal contagio del Coronavirus, un team di medici militari che inizieranno la collaborazione con i dirigenti della Asl ed il personale sanitario turritano, fortemente provato dall’emergenza.

In giornata, infatti, due medici del Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare ‘Celio’e un medico del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Cagliari incontreranno a Sassari il direttore del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Cagliari, Col. Ciancia, il personale sanitario della Brigata Sassari e alcuni dirigenti del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl di Sassari per iniziare la collaborazione e supportate le richieste emerse lunedì scorso, nel corso dell’incontro tra il Comandante di Sanità e Veterinaria dell’Esercito, Generale medico Battistini e il Prefetto di Sassari, D’Alessandro.

Il team sanitario militare inizierà un’attività di campionamento per la ricerca del nuovo coronavirus in strutture residenziali assistite, indicate dalla ASL sassarese, già interessate da focolai di epidemia. I campioni saranno analizzati presso il laboratorio del ‘Celio’. I kit diagnostici messi a disposizione sono circa 200.

Questo campionamento è prioritario per alleggerire l’attività del laboratorio dell’ospedale di Sassari e contribuirà ad arginare il diffondersi del virus nella provincia.