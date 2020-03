Sono stati 152 i controlli alle persone e sei agli esercizi commerciali, con tre denunce in totale. Questo il bilancio dell’attività della Polizia locale che anche ieri ha pattugliato tutto il territorio del Comune di Sassari per assicurare il rispetto della normativa in materia di contrasto al Coronavirus.

I tre si trovavano insieme e bivaccavano davanti a un esercizio commerciale in via delle Conce.

Sono stati denunciati in base alle disposizioni dell’ultima ordinanza sindacale, più stringente della normativa nazionale e regionale.