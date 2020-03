È in arrivo in Sardegna un quantitativo di 2000 braccialetti elettronici per rilevare in tempo reale i parametri dei pazienti positivi asintomatici. Lo rende noto la Regione che conta di metterli a disposizione dell’Unità di crisi nei prossimi giorni.

I braccialetti forniscono un ulteriore aiuto agli specialisti riferendo notizie importanti per stabilire le reali condizioni del paziente ancora senza sintomi: dalla saturazione dell’ossigeno ai parametri cardiaci e misurazione della temperatura corporea.

Infatti, grazie a questo motodo, i medici potranno capire se quel paziente asintomatico dovrà essere ricoverato o meno, arrivando a un’ospedalizzazione precoce prima che il quadro clinico possa peggiorare.