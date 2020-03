Un’intesa ampia sul futuro dei lavoratori della Sardegna, al di là della firma della cassa integrazione in deroga, un accordo quadro che comprenda misure integrative anche per tutti i lavoratori finora esclusi dal Cura Italia come stagionali, colf e altre figure.

E quello che Cgil, Cisl e Uil – dalle 12 in videoconferenza con il presidente della Regione Christian Solinas e con le parti datoriali – puntano a ottenere per superare le criticità dell’emergenza Covid-19 in Sardegna. Oltre alla possibilità di coinvolgimento diretto nella gestione dell’emergenza stessa.

Sempre in videoconferenza, come annuncia su Facebook il presidente dell’Anci, Emiliano Deiana, si è tenuta alle 10 conferenza Regione-Enti locali, la prima in tempi di coronavirus e rigorosamente on line.

Il post del presidente dell’Anci Emiliano Deiana