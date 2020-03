Prende via da parte del Comune di Cagliari il controllo degli spostamenti delle persone e gli assembramenti tramite droni, in funzione anti contagio da coronavirus.

A guidarli, saranno gli agenti della Polizia locale, dopo il via libera da parte dell’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile. Ogni giorno e fino alla fine dell’emergenza, i quartieri del capoluogo verranno osservati da questi velivoli, in particolar modo i controlli si concentreranno nelle zone “difficili da raggiungere”.

Inizialmente, le riprese avverranno da lontano e non permetteranno da subito il riconoscimento facciale delle persone, che però accadrà in un secondo momento, laddove si configuri una violazione ai decreti in vigore. Il drone sarà impiegato anche in operazioni notturne.

Per queste operazioni il comando della polizia locale di Cagliari si avvarrà della collaborazione, a titolo gratuito, di Italdron Academy Base Sardegna.