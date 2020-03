La procedura che vede la proroga della mobilità in deroga per lo stabilimento Sider Alloys di Portovesme, è stata sbloccata dalla Corte dei Conti.

È compito dell’Inps, adesso, procedere all’erogazione dell’ammortizzatore sociale. La dichiarazione è stata fatta dalla sottosegretaria al Mise, Alessandra Todde, che aggiunge: “sono consapevole che i lavoratori di Sider Alloys sono in una situazione impossibile, legata anche alla guerra che stiamo combattendo contro il coronavirus, e il Mise, che io ieri ho rappresentato, ha fatto presente in modo chiaro all’azienda e al socio Invitalia che tali sforzi devono essere concretizzati nel più breve tempo possibile per chiudere finalmente una vertenza così lunga e complessa – sostiene – La trattativa si chiude se tutti fanno la propria parte. La produzione di alluminio è strategica per il Paese e la volontà di sedersi per chiudere la partita è centrale e comune a tutti. Il Mise, giorno dopo giorno, lavora a salvaguardia delle attività produttive del nostro paese e a tutela dei lavoratori”.