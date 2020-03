Importanti dichiarazioni sull’andamento della pandemia nel prossimo futuro in Italia, sono quelle che ha rilasciato Ranieri Guerra, direttore vicario dell’Oms a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital: “Il rallentamento delle velocità di crescita è un fattore estremamente positivo, in alcune regioni credo che siamo vicini al punto di caduta della curva stessa, quindi il picco potrebbe essere raggiunto in questa settimana e poi cadere. Credo che questa settimana ed i primi giorni della prossima saranno decisivi perché saranno i momenti in cui i provvedimenti del governo di 15-20 giorni fa dovrebbero trovare effetto, efficacia e impatto, quindi quello che ci si aspetta e di veder cadere la curva in maniera più rapida nel giro di questi 5-6 giorni. Ci aspettiamo di veder cadere i tassi di mortalità con alcuni giorni di ritardo”.

Nel frattempo sono più di 5.000 gli operatori sanitari italiani risultati positivi al coronavirus: è quanto emerge da una lettera del sindacato Anaao Assomed inviata al presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, nella quale si esorta l’intervento immediato per garantire gli strumenti di protezione individuale.