Guido Bertolaso, ex capo della protezione civile e consulente del presidente della Lombardia Attilio Fontana per il progetto del nuovo ospedale in fiera, è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano.

La notizia arriva il giorno dopo la comunicazione, da parte dello stesso Bertolaso, di manifestare sintomi febbrili e di essere positivo al virus.

L’ex capo della Protezione Civile, secondo fonti regionali, si troverebbe al San Raffaele già da martedì 24 marzo e le sue condizioni pare che siano rimaste stabili.

Fonti vicine a lui hanno raccontato che l’unico sintomo per ora sarebbe la febbre e che la lastra ai polmoni, alla quale sarebbe stato sottoposto, evidenzierebbe come questi risultino per ora ‘puliti’. Il consulente di Fontana rimarrà sotto osservazione e trascorrerà al San Raffaele la quarantena.

Nel frattempo il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha accusato sintomi febbrili durante la mattina, mentre era in corso il comitato operativo. Il commissario sarà sottoposto a un nuovo tampone, dopo essere risultato negativo qualche giorno fa.