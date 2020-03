Entro la settimana sarà operativo al Policlinico Sassarese il Covid Hospital del Nord Ovest Sardegna. Lo assicura il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, in visita oggi nell’unità operativa di Malattie infettive dell’Aou di Sassari.

Pais esprime vicinanza a malati, famiglie in lutto e operatori, che danno un grande esempio di professionalità e abnegazione in un momento di emergenza e dolore, sottolinea la grande mobilitazione in atto e garantisce che combattiamo l’emergenza con ogni mezzo, usciremo presto da questa crisi che causa tanto dolore in Sardegna e nel mondo.

Per il presidente del Consiglio regionale, l’apertura del Covid+ al Policlinico testimonia l’attenzione del governatore Christian Solinas, e dell’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, che ne hanno disposto l’attivazione in pochissimi giorni. Visitando Malattie infettive col direttore, Sergio Babudieri, col manager dell’Aou, Nicolò Orrù, e altri direttori di struttura, Pais ha rimarcato l’organizzazione impeccabile di un’equipe che con eccezionale capacità assicura in questo momento ai sardi le migliori cure. Il presidente ribadisce massima attenzione la sanità sarda e in particolare del Nord Sardegna, che oggi affronta più criticità.