Sono 442 i casi positivi di coronavirus in Sardegna. Ad annunciarlo, in una conferenza stampa alle 18, è il dipartimento della Protezione civile.

Ecco i dati dell’Isola (clicca sulla foto per ingrandire):

Questi invece i dati a livello nazionale, tra i quali compaiono anche quelli dell’isola (clicca sulla foto per ingrandire):

In Italia sono in tutto 57.521 i malati di coronavirus secondo gli ultimi aggiornamenti, con 3.491 positivi in più rispetto al giorno precedente. Martedì 24 marzo era stato registrato un incremento maggiore, di 3.612. Salgono a 7.503 le vittime, con un aumento rispetto di 683 rispetto alla giornata precedente. Martedì l’aumento era stato di 743. Il numero complessivo dei contagiati dall’inizio dell’emergenza è di 74.386.