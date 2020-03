Si è riunita nella mattina di mercoledì 25 marzo la conferenza permanente tra Regione ed enti locali, a cui ha partecipato il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, anche nella sua veste di presidente del Consiglio delle autonomie locali della Sardegna. Dopo il punto della situazione sulla diffusione del Covid 19 nel territorio regionale e la comunicazione dei provvedimenti adottati (e in via di adozione) da parte della Regione e dei Comuni, il sindaco ha posto ai partecipanti il problema sempre più pressante delle nuove povertà che questa emergenza sta causando e causerà, sollecitando azioni immediate per venire incontro al numero sempre crescente di persone in difficoltà.

“Prima dell’emergenza – ha spiegato Andrea Soddu – il Comune prestava assistenza a un centinaio di famiglie, ma in pochi giorni il numero di richieste è aumentato. Stiamo affrontando l’incremento grazie alle risorse dall’amministrazione e l’aiuto dei volontari, ma le esigenze da soddisfare sono tante”.

“Per questo – continua il sindaco – attraverso il settore Servizi sociali abbiamo anche attivato una rete di solidarietà con la campagna ‘Attivi solidali nel dono’ che si rivolge alle attività commerciali e ai privati cittadini che vogliano donare prodotti di prima necessità (dai generi alimentari, ai medicinali, fino ai detersivi) ai nostri concittadini che si trovano in grave situazione di difficoltà economica”.