Carmen Calvo, vicepremier spagnola, è risultata positiva al Covid-19: a riferirlo la BBC. La donna è stata sottoposta al tampone dopo essere stata ricoverata a causa di un’infezione respiratoria.

Nel frattempo i contagli negli Stati Uniti hanno superato quota 60mila casi, circa 7.000 in più di martedì 24 marzo. Salgono anche le vittime, che diventano 807, circa 200 in più in meno nelle ultime 24 ore.