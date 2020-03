“È stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 a Decimoputzu”. A scriverlo è il sindaco Alessandro Scano, in un post sulla pagina Facebook del Comune.

“La persona sta bene – scrive – e si trova in quarantena nella sua abitazione. Abbiamo attivato tutte le procedure previste dalla legge. La situazione è sotto controllo pertanto vi chiedo di stare tranquilli e di continuare a rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni di legge”.

“Un’ultima raccomandazione” conclude il primo cittadino: “non scrivetemi e non contattatemi perché per una questione di rispetto della privacy non dirò a nessuno il nome del concittadino coinvolto.