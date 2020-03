Docenti del progetto regionale “Tutti a Iscol@” in un limbo: dal 5 marzo, il giorno della chiusura delle scuole, sono non solo fuori dalle classi, ma anche dalla teledidattica.

“La nostra sensazione – si legge in una lettera firmata da novanta insegnanti e indirizzata alla Regione – è che sia stata dimenticata la nostra attività e la sua valenza dal Ministero e più in generale dagli organi istituzionali”. La scuola a distanza in questi giorni di quarantena coinvolge infatti docenti di ruolo e supplenti. Ma non educatori (degli alunni disabili) e insegnanti del progetto Iscol@.

“Nessuno di noi ha scelto volontariamente di stare a casa – protestano – Ci siamo ritrovati obtorto collo in questa situazione, come tutti i docenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado: non comprendiamo per quale motivo noi non siamo stati contemplati per questa modalità di insegnamento”.

Preoccupazione che sale. Anche perché la partecipazione permette di acquistare punteggio nelle graduatorie nazionali e viene riconosciuta come anno di servizio in vista dei prossimi concorsi. Molti di loro continuano a ricevere convocazioni per supplenze. Ma non è ancora chiaro se possono accettare altre opportunità. I docenti non sono soddisfatti della circolare che rimodula il progetto. E chiedono lezioni in teledidattica da avviare quanto prima, recupero delle ore perse, riconoscimento del punteggio delle graduatorie di prossimo aggiornamento, anche nel caso in cui non sia possibile fare teledidattica.