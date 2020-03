Non si ferma l’azione di controllo da parte del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-2019.

Sono stati effettuati 620 controlli: 204 nell’area di Cagliari, 48 Iglesias, 42 Oristano, 147 Sassari, 63 Tempio, 69 Nuoro, 47 Lanusei. Sono state comminate 4 sanzioni (2 a Cagliari e 2 ad Iglesias), con segnalazione alla Magistratura.

Inoltre, nello scalo marittimo di Porto Torres, sono state controllate le operazioni di sbarco di 4 traghetti per un totale di 9 passeggeri.